Technopark: trois nouveaux sites verront le jour d’ici 2024

Par LeSiteinfo avec MAP

Le réseau du Technopark compte s’élargir davantage à travers trois nouveaux sites qui verront le jour en 2023-2024, a annoncé, vendredi à Casablanca, sa directrice générale (DG), Lamiae Benmakhlouf.

« En plus des 5 sites opérationnels, à savoir Casablanca, Rabat, Tanger, Agadir et la Cité de l’innovation Souss-Massa, Technopark va s’élargir avec l’implantation de 3 nouveaux sites au niveau des villes d’Oujda, Tiznit et Fès », a fait savoir Mme Benmakhlouf lors d’une rencontre avec la presse.

Cet élargissement, a-t-elle expliqué, s’inscrit dans le cadre de la stratégie du Technopark dont l’objectif est de développer le nouveau modèle Technopark à travers l’ensemble du Royaume.

Quant au choix des villes pour installer un nouveau site, Mme Benmakhlouf a indiqué qu’il se base, en premier lieu, sur la sollicitation de la région, son potentiel et sa contribution au PIB national, dans le cadre d’un partenariat public-privé.

Premier incubateur d’entreprises technologiques au Maroc, Technopark a pour mission d’accompagner les startups et les très petites entreprises (TPE) dans le développement de leur business, en mettant à leur disposition une palette diversifiée de services qui s’adaptent à leurs besoins et aux contraintes de leurs secteurs d’activité (hébergement, coaching, formation, accès au financement, accès au marché, visibilité et réseau), a expliqué la DG.

Ainsi, il a pour ambition d’être un fédérateur national et régional de l’entrepreneuriat et de l’innovation, a-t-elle souligné. Pour ce faire, Technopark accorde un intérêt particulier à l’accompagnement des startups via la mise en place d’une nouvelle offre de services permettant d’accompagner les porteurs de projets, TPE et startups durant les différentes phases.

L’objectif est d’augmenter l’attractivité, stimuler et attirer les vocations entrepreneuriales à l’échelle nationale et de créer des synergies entre les initiatives publiques et privées et coordonner les actions en faveur des startups/TPE.

Selon la DG de Technopark, le défi majeur auquel font face les startups est l’accès au marché et l’opportunité de bénéficier des commandes, surtout à l’international, notant que Technopark accompagne ces startups sur ce volet à travers la participation aux foires et salons internationaux et le networking.

« L’accès au financement constitue également une contrainte majeure devant les startups », a fait remarquer Mme Benmakhlouf, ajoutant que Technopark organise des sessions d’information autour de l’éducation financière et des différents programmes d’aide au financement existants, assiste les startups/TPE dans leur ingénierie financière et mobilise les aides financières les plus adéquates qui répondent au mieux aux besoins des startups/TPE (Innov Invest, Intelaka, fonds de capital-risque…).

Pour faciliter l’accès aux compétences, surtout en raison de la fuite de cerveaux au niveau des ingénieurs et développeurs, Technopark a développé une plateforme digitale qui fait recours à l’intelligence artificielle qui classe les compétences, outre des partenariats avec les écoles d’ingénierie.

Technopark collabore avec différentes structures associatives et organisations encourageant le développement de l’entrepreneuriat, de l’innovation et de la culture.

Voici les chiffres clés retraçant l’activité du Technopark, premier incubateur d’entreprises technologiques au Maroc qui a pour mission d’accompagner les startups et les très petites entreprises (TPE) dans le développement de leur business:

– 5 sites opérationnels:

* Casablanca avec une capacité d’accueil de 200 entreprises.

* Rabat (40 entreprises).

* Tanger (100 entreprises).

* Agadir Technopark (100 entreprises).

* La Cité de l’innovation Souss-Massa (40 entreprises).

– 3.000 startups innovantes soutenues par le réseau Technopark, dont 1.400 en accompagnement direct par Moroccan information Technopark company (MITC), socie te gestionnaire des Technoparks du Maroc.

– Plus de 15.000 créations d’emplois directs et indirects.

– 86% taux de réussite des startups en période d’incubation.

– 95% taux de satisfaction globale des entreprises.

– 450 startups résidentes en permanence.

– 25% des startups aux Technoparks exportent leurs services sur 4 continents.

– 100% taux d’occupation sur les sites opérationnels et un taux de renouvellement annuel de 30%.

– 89% taux de pérennité dans start-up post accélération (5 ans).