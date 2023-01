Taza: une fillette de 11 ans succombe à un arrêt cardiaque

Une élève du CE6 est décédée mardi suite à un arrêt cardiaque, à Taza. Selon une source de Le Site info, la jeune fille de 11 ans a perdu connaissance sur le chemin de l’école, dans la commune d’Ajdir.

L’élève a été évacuée en urgence à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires mais a finalement rendu l’âme.

Le décès de la fillette a provoqué une vague de chagrin parmi les élèves et le staff professoral. En parallèle, plusieurs internautes ont exprimé leur tristesse suite à cette disparition, priant pour la mémoire de la défunte et souhaitant courage et patience à ses proches et amis.

H.M.