Taza: un pont-rail menaçant ruine inquiète les passagers de l’ONCF

Rappelons que le procureur général du roi près la Cour d’appel de Rabat a annoncé l’ouverture d’une enquête judiciaire pour élucider les causes et les circonstances du drame de Bouknadel, survenu mardi vers 10h30.

L’une des pages Facebook a assuré que les passagers prenant souvent les trains qui traversent ce pont menaçant ruine sont de plus en plus inquiets à cause de son état, précisant que son effondrement causerait une véritable tragédie.

Après le déraillement, mardi 16 octobre, du train entre Bouknadel et Kénitra, faisant au moins 7 morts et 125 blessés, plusieurs voix se sont levées pour dénoncer l’état lamentable d’un pont ferroviaire dans la région de Matmata, à Taza. Plusieurs pages sur les réseaux sociaux avaient, en effet, diffusé de nombreuses photos de cet ancien pont-rail appelé Sidi Abdeljalil qui risque à tout moment de s’effondrer.