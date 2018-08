Taza: il vole 3 millions de dirhams d’une maison

Les recherches et les investigations intenses qui ont été menées ont permis d’identifier le mis en cause qui a été interpellé à Guercif, en compagnie d’une fille suspectée également d’être impliquée dans ces actes criminels, précise la DGSN.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK