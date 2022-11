Taza: disparition mystérieuse d’un enfant en bas âge

Il était avec sa maman et son papa lors de la célébration d’un mariage, au douar Yaghlane, commune rurale de Bouchfaâ, province de Taza, et a disparu depuis, dans des circonstances mystérieuses.

Il s’agit d’un bébé de 19 mois à peine, dont la disparition date de deux semaines et dont on ignore ce qu’il est advenu, à l’heure même où nous mettions en ligne. Et ce, malgré les recherches entreprises par les éléments de la Gendarmerie royale pour retrouver sa trace.

Un proche de la famille de l’enfant a déclaré que la disparition mystérieuse de celui-ci a été découverte vingt minutes seulement après l’arrivée de ses parents au domicile du marié, à la stupéfaction et au choc émotionnel compréhensif et douloureux des siens.

Ausitôt alertés, les éléments de la Gendarmerie royale ont diligenté une enquête sur cette disparition et ont entamé des recherches de l’enfant, assistés en cela par une équipe canine expérimentée, mais en vain, a souligné la même source.

A ces recherches, menées depuis déjà quinze jours, participent également les habitants de la région et de ses environs, mais malheureusement sans aucun résultat, pour l’heure.

M.R.

