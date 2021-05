Tayssir: les premières bourses versées à partir du 25 mai

Le versement des premières bourses dans le cadre du programme Tayssir, au titre de l’année 2020-2021, aura lieu du 25 mai au 25 juin, a annoncé le ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Cette opération, qui aura lieu au niveau des agences de la Poste, concerne la première phase s’étalant de septembre à décembre 2020, précise le ministère dans un communiqué.

Les reçus de paiement à présenter avec la CIN pour bénéficier de la bourse, et les informations sur l’agence et la date de retrait sont disponibles auprès des établissements scolaires concernés, fait-on savoir.

Le ministère avait lancé une opération expérimentale de paiement mobile, dans les provinces d’Azilal et Rhamna et les préfectures de Fès et Meknès.

