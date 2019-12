Taxes: ouf de soulagement pour les gérants de bars

C’est le quotidien L’Economiste qui rapporte l’info: on peut parler d’une petite victoire pour les gérants de bars concernant la TIC à 900 DH/hectolitre et la TVA à 20%.

En effet, le PLF 2022 a maintenu ces taux et ils ne seront pas augmenté l’année prochaine, grâce à certains parlementaires qui jugent que de nouvelles taxes ne seraient pas une bonne chose pour l’économie nationale.

La Confédération démocratique du travail et l’Union marocaine du travail pensent de leur côté que de nouvelles taxation sur les bars ne feraient qu’encourager le “commerce illégal”. L’UMT va plus loin et déclare à L’Economiste qu’ “une nouvelle hausse de la taxation sur les boissons alcoolisées “affecterait le tourisme”.

Notons que 1.300 points de vente ont récemment mis la clé sous le paillasson, sans parler des commerces comme Marjane et Acima qui ont fermé leur boutique à alcool à cause des taxes.

Le gouvernement pourrait empocher 718 millions de DH au titre des recettes fiscales sur l’alcool en 2020. En 2019, environ 678 millions de DH seront dans les poches de l’Etat, avec en prime “près de 878 millions de DH sous forme de taxation applicable à la consommation de bière”, affirme le quotidien.

