Taxes locales: piqûre de rappel de la TGR

La Trésorerie générale du Royaume (TGR) rappelle que le paiement de la Taxe d’Habitation (TH) et de la Taxe de Services Communaux (TSC), dont l’échéance est fixée au 31 mai 2022, est possible 24h/24 via différents canaux.

A ce titre, la TGR informe l’ensemble des contribuables, dans un communiqué, sur la possibilité de payer ces taxes 24h/24 via le site Web de la TGR « www.tgr.gov.ma », les Guichets Automatiques Bancaires (GAB), les sites E-banking et les applications Mobile Banking, ainsi que par virements bancaires.

L’objectif recherché est d’éviter l’encombrement des guichets des perceptions conformément aux mesures sanitaires mises en place, conclut le communiqué.