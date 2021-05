Taxer les mosquées: un membre du Conseil des Oulémas réagit

Membre du Conseil supérieur des oulémas et président du conseil local des oulémas de la ville d’Oujda, Mustapha Benhamza a vivement critiqué ceux qui appellent à imposer une taxe sur les mosquées.

Intervenant lors d’une conférence la semaine dernière, Benhamza a exprimé son refus total d’instaurer cette taxe. « Certains génies ont suggéré d’imposer une taxe sur les mosquées. Et après ce sera quoi? Une taxe sur la prière? Sont-ils sains d’esprit? ». « Pourquoi ne pas imposer aussi une taxe sur les stades et les autres établissements publics », s’est-interrogé.

Il convient de noter que l’auteur des livres « Réformer l’islam » et « L’islam est-il hostile à la laïcité? », Abdou Filali-Ansary, avait demandé l’instauration d’une taxe sur les mosquées lors d’une conférence sous le thème: « Dialogue national global pour un Maroc de la citoyenneté renouvelée ». Il a déploré qu’aujourd’hui, les mosquées ne payent pas de taxes. Et à cause de cette exception, « il n’y malheureusement pas d’égalité fiscale », selon lui.

M.F.