Travaux à Casablanca: les taximen n’en peuvent plus (VIDEO)

Les propriétaires de taxis de Casablanca ont organisé un mouvement contestataire, lundi 14 novembre courant, en protestation contre les travaux qui n’en finissent pas dans des avenues et des rues de la capitale économique.

Dans une déclaration à Le Site info, l’un des professionnels a réitéré la raison qui a incité à l’organisation de ce sit-in, pointant du doigt les travaux toujours en cours et les chantiers qui entravent grandement la circulation en ville et causent une congestion routière quotidienne .

De même que de leur côté, les clients des taxis n’en peuvent plus à cause du grand nombre de chantiers, surtout après la fermeture de plusieurs routes entre Ain Chock et Sbata, a également déploré notre interlocuteur.

Pour rappel,de nombreuses avenues et rues casablancaises connaissent des travaux des troisième et quatrième lignes du tramway (T3 et T4), dont la fin est prévue en 2023.

L.A.