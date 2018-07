Tata: des milliers de palmiers dévorés par les flammes

Réclamant l’ouverture d’une enquête pour élucider les circonstances de cette tragédie, la commune a tout de même loué les efforts des autorités locales, de la gendarmerie royale et des FAR qui ont coopéré avec les habitants pour circonscrire l’incendie.

Le Conseil communal de Tamanart, où se trouvent les deux oasis, a diffusé un communiqué où elle a accusé le gouvernement, revendiquant des solutions urgentes pour limiter ces incendies de plus en plus fréquents dans la région. «Nos oasis ont besoin d’eau afin d’intervenir à temps au cas où ce genre de drames se produit», peut-on lire dans le document.