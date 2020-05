Taroudant: une Française de 66 ans agressée à l’arme blanche

La brigade de la police judiciaire de Taroudant a ouvert lundi une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent en vue de déterminer les circonstances entourant l’agression à l’arme blanche d’une touriste française par un individu présentant des signes de troubles mentaux.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le mis en cause a agressé physiquement une ressortissante française de 66 ans à l’aide d’un couteau de cuisine, sans aucune raison logique ou apparente, en proférant des paroles incompréhensibles, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, précisant que l’agression a eu lieu alors que la victime se promenait, tôt lundi matin, près d’un parking de caravanes. Les enquêtes et investigations montrent que le suspect a déjà été admis dans un hôpital psychiatrique à deux reprises, ajoute la même source.

La victime, qui a été poignardée au niveau de la main et du coup, a été transférée à l’hôpital en vue de recevoir les soins nécessaires, fait savoir la DGSN, notant que le médecin a relevé que son état était stable et ne suscite pas d’inquiétude. Les éléments de la police judiciaire poursuivent leurs enquêtes préliminaires sous la supervision du parquet compétent en vue de déterminer les tenants et aboutissants de cette agression, conclut le communiqué.

