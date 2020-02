Taroudant: une association de sourds-muets se saisit d’une affaire d’adultère

Une tribu relevant du caïdat de Tamaloukte, province de Taroudant, a été secouée par un scandale sexuel retentissant, ce dernier week-end. Les mis en cause sont l’épouse d’un homme muet et son amant, un sexagénaire marié et ayant des enfants.

Cette relation adultérine, qui durait depuis quelque neuf mois, a fini par éclater au grand jour. Selon une source de Le Site Info, la femme (mère de deux enfants) recevait son amant chez elle, sans que son mari ne s’en aperçoive. Elle prenait aussi soin d’enfermer à double tour ce dernier dans la chambre où il dormait!

Le pot aux roses a été découvert et l’adultère démasquée, suite à la fuite de conversations téléphoniques entre les deux mis en cause, rapporte la même source.

Par ailleurs,il est prévu qu’une association de sourds-muets entre en ligne dans cette affaire, afin de demander que justice soit rendue au mari muet, trompé par sa femme et mère de ses enfants.

A.C.