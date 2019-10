Taroudant: un mort et plusieurs blessés dans une terrible collision

Une femme est décédée et 13 personnes ont été blessées dans un terrible accident ce samedi 5 octobre dans la région de Gardane, à Taroudant.

Selon une source de Le Site info, une collision a eu lieu entre une voiture légère et un pick up transportant des ouvriers agricoles. La dépouille a été transférée à la morgue pour autopsie et les blessés ont été évacués d’urgence à l’hôpital Mokhtar Soussi pour recevoir les soins nécessaires.

Une enquête a également été ouverte, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances exactes de cet accident.

S.L.