Taroudant opte aussi pour la gratuité (provisoire) des parkings

Le président de la commune de Taroudant vient de décider la gratuité des parkings des espaces qui sont ceux de la commune. Il a aussi déclaré à Le Site info que cette gratuité est entrée en vigueur à partir du samedi 29 de ce mois de janvier.

En l’occurence, il s’agit du souk hebdomadaire de fruits et légumes et les espaces environnants au quartier Mohammadi, du souk de vente du cheptel du même quartier. Dans ces lieux, les parkings sont désormais gratuits pour les voitures, les motos, les deux roues, ainsi que les véhicules ayant trait à la santé (ambulances, etc.).

Cependant, cette gratuité, a-t-on précisé, prendra fin dès que les concessionnaires potentiels feront leurs offres d’appel d’exploitation des parkings et que la commune de Taroudant optera pour les uns ou pour les autres.

L.A.