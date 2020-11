Taroudant : Nouvelles mesures préventives contre la pandémie

Le comité provincial de veille et de suivi à Taroudant a annoncé, vendredi soir, la mise en place de nouvelles mesures préventives pour endiguer la propagation de la pandémie du Covid-19.

Le comité souligne dans un communiqué qu’il a été décidé d’interdire les réunions et rassemblements dans l’ensemble des espaces publics des communes d’Ouled Taima et de Taroudant, pendant 15 jours renouvelables, et de fermer les terrains de proximité et les jardins publics pendant la même période et ce, au vu de la hausse inquiétante des cas positifs au coronavirus.

Ces mesures ont été prises dans le cadre du suivi quotidien de la situation épidémiologique dans les différentes communes de la province, après la recrudescence des cas de Covid-19, indique le communiqué, rappelant que les marchés des communes de Taroudant et d’Ait Aiaaza ont été fermés jusqu’au 1er novembre 2020.

Par ailleurs, les autorités invitent les citoyens à respecter les mesures précitées, ainsi que le port du masque, la distanciation physique et les consignes de sécurité.

J Z