Taroudant: marche solidaire avec l’enseignant incarcéré

Taroudant a vécu, hier jeudi, une marche de dizaines d’enseignantes et d’enseignants à travers les rues de la ville.

Les collègues de l’instituteur,accusé d’avoir agressé physiquement une élève et condamné par la justice,ont ainsi tenu à exprimer leur entière solidarité avec le présumé coupable. A rappeler que celui-ci n’a de cesse de clamer son innocence en affirmant que c’est la mère de la fillette qui est l’auteur de l’agression.

Les manifestants, faisant partie des enseignants de la Région Souss-Massa, ont scandé de nombreux slogans en faveur de leur collègue lors de cette marche protestataire organisée à Taroudant.

Pour rappel,l’instituteur est incarcéré à la prison agricole et ses collègues demandent qu’il puisse bénéficier d’un procès “juste et équitable”.

Dans ce sillage,une coordination syndicale,formée de sept centrales, a exprimé son “refus catégorique du verdict rendu par la Tribunal de première instance de Taroudant à l’encontre de l’enseignant”. De même, dans un communiqué dont Le Site info détient copie, ladite coordination s’interroge sur “la protection légale et juridique dont dispose le ministère de tutelle en faveur des enseignants,femmes et hommes”.

Il est à rappeler que, lundi dernier, le Tribunal de première instance de Taroudant a condamné l’instituteur à une peine de prison de 10 mois,dont 4 avec sursis et à une amende de 40000 DH en faveur de la jeune victime.

L.A.(avec Y.G)