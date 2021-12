Taroudant: les autorités ont fait une macabre découverte

Les services de la gendarmerie royale se sont déplacés vendredi à Douar Aït Raiss, situé dans la commune d’Amlou, dans la province de Taroudant, à cause d’un baril suspect dégageant une mauvaise odeur.

Selon une source de Le Site info, les éléments de la gendarmerie ont découvert que le corps d’un homme assassiné était caché dans le baril. Suite à cette découverte macabre, la dépouille a été transférée à la morgue pour autopsie, ajoute-t-on.

La même source ajoute que le coupable a tout de suite été interpellé. Un membre de sa famille avait remarqué un comportement suspect de sa part, notamment son refus de vérifier le contenu du baril et sa disparition quand le corps a été découvert.

Le mis en cause, un jeune homme d’une vingtaine d’années, a été retrouvé et arrêté non loin du lieu de la découverte macabre. Il a avoué aux enquêteurs que la victime n’est autre que son employeur, qu’il a assassiné à Casablanca suite à une dispute, avant de cacher son corps dans le baril et le déplacer jusqu’au dit douar.

M.F.