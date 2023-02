Taroudant: la vérité sur la prétendue agression d’un ancien ministre dans un hammam

Plusieurs rumeurs ont circulé faisant état de l’affaire de l’agression physique, dont un ancien ministre aurait été victime, à l’intérieur d’un hammam traditionnel de la ville de Taroudant.

A ce propos, le président de la Fédération nationale des associations de propriétaires et gérants de hammams traditionnels et douches au Maroc a affirmé à Le Site info que ces rumeurs sont nulles, non avenues et sans aucun fondement.

De même que Rabii Ouachi a exprimé sa grande indignation quant à ces allégations mensongères, colportées et largement partagées sur les réseaux sociaux. Ces »fake new » font désordre et contrarient énormément les professionnels du secteur, a-t-il déploré, tout en soulignant que les citoyens se rendent dans des hammams pour des moments de relaxation et de détente, non pas en vue de la création de problèmes.

De plus, notre interlocuteur a assuré que l’ancien ministre, prétendu avoir été agressé, se trouvait en Allemagne, plus précisément à Berlin, au moment où ces rumeurs fallacieuses ont été propagées sur la Toile.

L.A.