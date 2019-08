Taroudant: Amrabat a-t-il fait un don de 5 MDH aux familles des victimes? (VIDEO)

Nordin Amrabat, l’international marocain d’Al Nassr, a-t-il fait un don de 5 millions de dirhams aux familles des victimes de la tragédie de Taroudant? C’est la rumeur qui circule ces dernières heures sur les réseaux sociaux.

Rien n’est confirmé pour l’instant, et c’est trop beau pour être vrai selon les habitants de la région qui a été dévastée par de terribles inondations. “Nordin Amrabat est un joueur éduqué, respecté et très attaché à la religion. Nous lui souhaitons que du bonheur dans sa carrière. Nous avons entendu, comme tout le monde, que le joueur aurait fait un don. Nous aimerions que ça se réalise, que ça soit vrai, nous sommes dans le besoin. Les familles des victimes ont besoin de soutien financier et moral”, déclare l’un des habitants au micro de Le Site Info.

Une autre jeune homme du douar n’a pas manqué de lancer un appel aux joueurs de football pour venir en aide aux familles des victimes. “Nous espérons que les joueurs prennent des initiatives de ce genre. Les habitants de la région sont vraiment dans le besoin”, a-t-il dit

Notons que les inondations qu’a connues la province de Taroudant mercredi dernier avaient causé la mort de sept personnes au douar Tizert, dont des membres d’une équipe de football. Les habitants de la région étaient dans le terrain de foot qui a été submergé par les eaux pour assister à un tournoi.

Les vidéos de la tragédie ont été largement partagées sur la Toile, provoquant la colère et l’indignation des internautes qui ont pointé du doigt les responsables.

B.K