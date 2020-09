Taroudant: 6 personnes surprises en pleins ébats amoureux

Les services sécuritaires de la province de Taroudant ont interpellé six personnes, à l’intérieur d’une maison, dans des positions « suspectes », le soir de vendredi dernier.

Il s’agit, entre autres personnes, d’une jeune fille mineure et d’une femme, selon des sources concordantes. L’intervention des services sécuritaires a eu lieu dans une maison, sise quartier Hadda de Taraoudant. Et quatre jeunes gens ont été surpris en flagrant délits d’actes impudiques en compagnie de la mineure et de la femme précitées, ont précisé les mêmes sources..

De même qu’il a été procédé à la saisie d’une quantité de stupéfiants et les six mis en cause ont été placés en garde à vue pour complément d’enquête, sous la supervision du parquet général compétent; Et ce ,dans l’attente qu’ils répondent de leurs actes devant la justice.

A.C.