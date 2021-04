Tarik Bakhari réagit aux accusations de harcèlement sexuel de Najat Khairallah

Dimanche 25 avril au soir, les internautes ont été choqués suite à la diffusion d’une conversation entre l’acteur Tarik Bakhari et sa consœur Najat Khairallah. Dans un post sur sa page officielle Facebook, cette dernière a accusé Bakhari de harcèlement sexuel, précisant que ce n’est pas la première fois qu’il lui manque de respect.

Contacté par Le Site info, Tarik Bakhari est sorti de son silence. « Que Dieu la guérisse de cette mauvaise habitude! Elle choisit toujours le mois de Ramadan, durant lequel les films et séries sont présents sur la TV, pour parler de ce genre d’affaires afin de faire le buzz ». Pour voir plus clair dans ces versions différentes des faits, nous avons essayé de joindre Najat Khairallah, mais sans succès.

Rappelons que Najat Khairallah a publié une conversation pour prouver ses dires. « Je souffre depuis plusieurs années du comportement d’un confrère qui persiste dans ses avances, malgré mon refus. Je lui ai pardonné à plusieurs reprises. La nuit dernière, il m’a adressé des propos indécents et a fait la sourde oreille à mes avertissements. Il m’a tellement provoquée que j’ai dû réagir pour me défendre et lui montrer ce dont je suis capable. J’ai décidé de dénoncer cet individu qui n’a pas hésité à me faire des avances en plein Ramadan et à insulter ma mère », a écrit l’actrice.

Et d’ajouter: « J’ai publié quelques parties de notre conversation. J’étais aussi obligée de lui envoyer un enregistrement vocal pour le remettre à sa place. J’ai dû me suis rabaisser à son niveau en utilisant aussi son langage grossier ».

L’enregistrement vocal de l’actrice a d’ailleurs fait le tour de la Toile et n’a pas manqué de faire réagir les internautes qui ont exprimé leur indignation, appelant les deux artistes à plus de retenue et à respecter le mois sacré de Ramadan.

K.C.