Taourirt: il agresse un Moqadem à cause du service militaire

Un jeune homme a violemment agressé lundi 15 avril un Moqadem dans la ville de Taourirt. Ce dernier a fait le déplacement chez l’adolescent afin de l’informer qu’il a été convoqué pour accomplir son service militaire. Sauf que rien ne s’est déroulé comme prévu.

Le mis en cause a en effet refusé de prendre sa convocation avant de s’attaquer à la victime, indique une source bien informée à Le Site info.

Le Moqadem, grièvement blessé à la tête, a été évacué à l’hôpital le plus proche pour recevoir les soins nécessaires. Selon la même source, il a déposé plainte contre le coupable quelques heures après l’agression. Une enquête a ainsi été ouverte pour déterminer les causes et les circonstances exactes de cet incident.

N.K