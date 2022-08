Taounate : la source de Bouadel, un antidote à la canicule (VIDEO)

À une trentaine de kilomètres de Taounate, s’érige le seul et unique refuge en temps de grande chaleur pour les habitants de cette ville et sa région: la source de Bouadel, devenue ces dernières années la destination prisée pour les estivants et les amoureux de la nature.

Niché au pied de la montagne « El Kil » ou « Sanhaja », ce site naturel d’une splendeur inouïe grâce à ses chutes d’eau, de plus en plus rares à cause des changements climatiques, accueille chaque jour des centaines de visiteurs venus de la province de Taouante et d’ailleurs, fuyant la canicule pendant l’été.

Les visiteurs sont attirés essentiellement par les eaux splendides et transparentes de la source, la diversité de sa flore, une verdure luxuriante, un climat doux mais aussi et surtout, par l’accueil chaleureux de la population locale.

En ces temps de canicule, la source de Bouadel devient une destination des plus prisées par des centaines de personnes en quête de fraicheur et de détente. A l’ombre des arbres et tout au long des cours d’eau, les visiteurs savourent des moments de bien-être que seul des endroits, comme Bouadel, sont capables d’en procurer.

A l’entrée du site, et au grand bonheur des visiteurs, une foire des produits de terroir a été installée faisant la part belle aux produits agricoles de la région notamment la figue, fruit phare de la région, outre ceux de l’artisanat et plusieurs autres faisant la spécificité de la province de Taounate.

Dans une déclaration à M24, chaine d’information en continu de la MAP, le premier vice-président de la commune de Bouadel, Morad El Amarti a indiqué que ce site naturel est devenu « un pôle touristique » au niveau de la province et la région en général, et occupe une place centrale dans le modèle de développement de la commune et de son plan d’action.

La commune a opté pour la mise à niveau du site de manière à le promouvoir au niveau local et national, a-t-il fait savoir, ajoutant que le projet qui est en phase de finalisation, a pour objectif de valoriser le potentiel naturel et agricole, entre autres.

A rappeler qu’une convention a été signée entre les autorités provinciales et des partenaires institutionnels pour réhabiliter cette source. Un plan d’action a été ainsi élaboré pour la mise à niveau de la station.

Ce plan porte sur la réalisation d’une série de projets de 61 MDH dans le cadre d’un partenariat entre les départements ministériels et les acteurs locaux concernés.

Ce projet vise à renforcer l’attractivité de ce site touristique comme l’une des destinations de prédilection au niveau national, à travers la réalisation d’infrastructures d’accueil nécessaires au profit des visiteurs, en particulier en ce qui concerne l’hébergement, l’alimentation, la baignade, les loisirs et le parking.

Il porte sur la création de piscines, de parcs aquatiques, d’aires de jeux pour enfants, des points de vente pour la commercialisation de produits locaux et artisanaux, des campings, des parkings, outre la mise à niveau du giratoire de Bouadel.

Pour désenclaver le site, ce plan d’action porte aussi sur l’extension et le renforcement de la route régionale n°5314 reliant les communes d’Ain Mediouna et de Bouadel.