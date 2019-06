Tanger: une touriste allemande l’a échappé belle

Une touriste allemande a été victime d’une terrible agression vendredi dernier dans le quartier Zayatine, à Tanger. Selon une source de Le Site info, la quinquagénaire a été attaquée par un individu qui lui a asséné plusieurs coups à l’aide d’une arme blanche.

La victime faisait de la marche près d’un terrain de tennis lorsque le mis en cause a intercepté son chemin. Il l’a détroussée avant de la poignarder et a pris la fuite. La même source a indiqué que la touriste a été grièvement blessée et son état est actuellement critique.

Alertées, les autorités se sont rendues sur les lieux du drame et la victime a été évacuée d’urgence à l’hôpital Mohammed V de Tanger pour recevoir les soins nécessaires. Une enquête a également été ouverte, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances de cette agression et identifier le coupable.

N.M.