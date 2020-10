Tanger: une personne handicapée échappe à un viol

Les éléments du premier arrondissement de la Sûreté nationale de Tanger sont parvenus à interpeller un individu en état d’ébriété avancé, qui a failli perpétrer des abus sexuels en utilisant violence et menaces.

La victime choisie par le mis en cause est une personne à besoins spécifiques qui l’a échappé belle et ce, grâce à l’intervention de braves citoyens et à son interpellation par une ronde des forces de l’ordre qui se trouvait près des lieux.

Le présumé coupable de cette tentative de viol a été placé en garde à vue, sous la supervision de l’enquête préliminaire du parquet général compétent. Ceci, avant qu’il n’ait été présenté devant la justice, mardi, pour qu’il réponde des actes qui lui sont reprochés.

A.C.