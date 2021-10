Tanger: une jeune fille de 17 ans portée disparue

Elle a juste 17 printemps et elle a disparu des radars dans des circonstances mystérieuses et inconnues! Cette disparition inquiétante de la jeune Tangéroise a fait que sa maman, prénommée Rhimou, éplorée et bouleversée, dépose une plainte auprès des services sécuritaires de la ville.

Dans une déclaration à Le Site info, Rhimou a expliqué que sa fille n’a plus donné signe de vue depuis dimanche dernier, alors qu’elle était censée en train d’étendre le linge en terrasse du domicile familial. Ce jour-là, la jeune disparue s’était occupée de tous les travaux ménagers et, avant d’accéder à la terrasse, elle n’avait rien révélé de particulier à sa maman.

Cette dernière a également précisé que jamais sa fille n’avait auparavant évoqué une quelconque fugue ou menacé d’en faire, comme elle ne souffrait d’aucun problème familial particulier.

A.A.