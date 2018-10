Tanger: une jeune de 27 ans interpellée à la gare routière

La suspecte a été placée en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, tandis que les recherches et les investigations se poursuivent en vue d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, conclut la DGSN.

La police judiciaire de Tanger a arrêté, ce mardi, une femme âgée de 27 ans pour son implication présumée dans une affaire de possession et de trafic de drogues et de psychotropes.