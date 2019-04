Tanger: une Américaine et son fils tués dans un terrible accident

Un accident grave s’est produit lundi soir sur l’avenue Mohammed V, à Tanger. Une touriste américaine enceinte et ses deux fils ont été percutés par une voiture.

La mère et l’un de ses enfants ont perdu la vie sur le coup, tandis que son autre fils a été grièvement blessé. Les éléments de la protection civile et de la police judiciaire se sont rendus sur les lieux aussitôt alertés. Les corps des victimes ont été évacués à la morgue et l’enfant blessé a été transféré d’urgence à l’hôpital Mohammed V de la ville du détroit pour recevoir les soins nécessaires.

Selon un passant qui a assisté à cet accident mortel, la défunte et ses enfants voulaient traverser la route lorsqu’ils ont été heurtés par un automobiliste qui roulait à grande vitesse. Ce dernier a été interpellé et placé en garde à vue.

La ressortissante américaine, qui était âgée de 25 ans, vivait au Texas, aux Etats-Unis. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes et circonstances exactes de ce drame.

N.K