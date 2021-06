Tanger: un trentenaire tue sa mère et s’en prend à son frère et sa belle-soeur

Les services sécuritaires de la ville de Tanger ont diligenté, samedi 26 juin courant, une enquête concernant un matricide, à l’aide d’une arme blanche, qui a aussi blessé son frère et sa belle-soeur.

Les premières investigations ont révélé que le mis en cause souffre de troubles mentaux qui pourraient être la cause de son crime abominable, suivi des blessures à l’arme blanche infligées à son frère et à l’épouse de ce dernier. En effet, le jeune homme avait été plusieurs fois hospitalisé pour la même pathologie et les actes criminels perpétrés à l’encontre des siens se sont produits au domicile familial, situé dans une résidence au niveau de la route vers Tétouan.

Le mis en cause a été assez rapidement interpellé par des éléments de la Sûreté nationale et l’arme blanche, ayant servi à commettre ces actes criminels, a été saisie.

M.R.