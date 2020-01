Tanger: un syndicaliste s’insurge contre le nouveau tarif des taxis

Le secrétaire général des syndicats de l’Union générale des travailleurs marocains(UGTM) critique la décision d’augmenter le tarif minimum des petits taxis tangérois.

Pour Hassan Al Hayat, la décision d’augmenter de 2 DH le prix minimum des taxis interurbains est impromptue et, selon ses dires, “constitue un crime” à l’encontre du citoyen. De même que cette hausse n’est que le moyen de privilégier un syndicat au détriment d’un autre, croit savoir le responsable syndicaliste.

“Cette augmentation ne peut devenir effective au moment où les professionnels du secteur sont lésés et n’en profiteront pas” , a ajouté Hassan Al Hayat. Et de déclarer à Le Site info qu’une décision pareille, concernant le secteur du transport interurbain, ne devrait être prise qu’en concertation avec toutes les parties prenantes, et non pas avec une seule partie en excluant les autres.

A signaler qu’il est prévu que cette hausse entre en vigueur à partir de jeudi 23 janvier courant, dans la capitale du Détroit.

L.A et R.T.