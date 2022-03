Tanger: un policier visé par une enquête, voici pourquoi

Le service préfectoral de la Police judiciaire de Tanger a ouvert, ce vendredi, une enquête pour déterminer les actes criminels et les dépassements attribués à un brigadier en poste dans le district de Béni Makada pour son implication présumée, connivence et participation dans le recel et la dilapidation d’objets provenant d’un crime.

Selon les informations préliminaires de l’enquête, le mis en cause, qui était chargé de la garde des locaux de garde à vue au district de Béni Makada à Tanger, aurait donné à une personne, placée en garde à vue, un téléphone portable en vue de passer un appel à une dame lui demandant de dilapider des objets suspects ou provenant d’un acte criminel, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée par le service préfectoral de la Police judiciaire de Tanger sous la supervision du parquet compétent, afin d’élucider tous les motifs et circonstances de cette affaire.