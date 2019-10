Tanger : un mariage vire au drame

Un mariage qui se tenait vendredi 5 octobre à Tanger a mal tourné. Un jeune homme parmi les invités a fait usage d’une bombe lacrymogène pendant la cérémonie, gâchant ainsi la fête.

Selon une source de Le Site info, le mis en cause, voulant plaisanter, a aspergé son ami avec la bombe. Plusieurs invités, surtout les femmes et les enfants, ont perdu connaissance et ont été transférés d’urgence à l’hôpital Mohammed V pour recevoir les soins nécessaires.

Alertée, la police s’est rendue sur les lieux du drame et a arrêté le coupable. Placé en garde à vue, il sera entendu dans le cadre de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les circonstances exactes de cette affaire

S.L.