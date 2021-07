Tanger: un mariage secret interrompu par la police

Malgré l’interdiction formelle de la célébration des mariages, décrétée par les autorités compétentes, une salle de fêtes de la ville de Tanger a passé outre cette mesure préventive et sanitaire, ayant pour objectif salvateur d’endiguer la propagation de la covid-19 et de ses nouveaux, dangereux et contagieux variants.

Mais ces contrevenants ont omis le fait que les services sécuritaires de la capitale du Détroit, à l’instar de leurs collègues aux quatre coins du Royaume, veillent au grain: Et la violation par les mis en cause de l’état d’urgence et des mesures restrictives, dont l’interdiction de célébrer des mariages ou autres manifestations festives, décrétées par l’Exécutif depuis vendredi dernier, n’est pas passée inaperçue. Loin de là, selon une source fiable de Le Site info.

Aussi, les autorités locales ont-elles interpellé le propriétaire de la salle de fêtes, ainsi que les mariés. Cette interpellation fera suite à un complément d’enquête concernant cette violation flagrante des mesures préventives et sanitaires précitées et la célébration d’un mariage, malgré l’interdiction gouvernementale à ce sujet..

Larbi Alaoui