Tanger: un jeune tué d’un coup de sabre samouraï

Un crime sordide a secoué Tanger dans la nuit de samedi à dimanche. En effet, un jeune homme a rendu l’âme après avoir reçu un coup de sabre samouraï. Ceci lors d’une altercation qui a eu lieu dans le quartier Al Moujahidine.

Selon des sources locales, une dispute a éclaté entre la victime et le mis en cause, avant que ce dernier ne lui assène un coup mortel. Et d’ajouter qu’une troisième personne a également été grièvement blessée.

Un règlement de comptes serait à l’origine de ce meurtre, indique-t-on.

Aussitôt alertés, les services de police se sont rendus sur les lieux du crime. Le corps de la victime a été transféré à la morgue, alors que le blessé a été transporté à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires, poursuivent les mêmes sources.

Par ailleurs, une enquête a été ouverte pour déterminer l’identité du suspect, qui a pris la fuite, et procéder à son interpellation.

