Tanger: un Italien dans les filets de la DGSN

Les éléments de la brigade nationale de la police judiciaire, en coordination avec le service préfectoral de la police judiciaire de Tanger, ont procédé mercredi, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à l’arrestation d’un ressortissant italien âgé de 56 ans soupçonné de diriger un des réseaux de la mafia italienne “la Camorra”.

Soupçonné d’avoir commis des actes criminels dans le cadre de cette mafia, dont le chantage d’hommes d’affaires, la violence, l’homicide volontaire et le trafic international de drogues et de psychotropes, le ressortissant italien a été interpellé à Tanger en exécution d’un mandat d’arrêt international émis à son encontre par les autorités judiciaires italiennes et en application d’un avis de recherche à l’échelle internationale en vertu d’une notice rouge délivrée par Interpol, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent dans l’attente de l’examen de la procédure de son extradition aux autorités judiciaires italiennes.

L’arrestation du ressortissant italien, qui fait l’objet d’un mandat de recherche international, s’inscrit dans le cadre des efforts intensifiés déployés par les services de la sûreté nationale en coordination avec la Direction générale de la surveillance du territoire en vue de consolider les mécanismes de coopération internationale en matière de lutte contre le crime organisé transnational, ainsi que dans le sillage du renforcement des opérations de poursuite et d’arrestation des individus recherchés au niveau international.

S.L. (avec MAP)