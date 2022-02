Tanger: un individu agresse sa mère à l’arme blanche

Un individu a agressé sa mère à l’arme blanche, lundi, au quartier Dar El Baroud, à Tanger.

Selon une source de Le Site Info, le fils a agressé sa mère dans le domicile familial, lui causant une blessure au niveau de la tête. La même source ajoute que le mis en cause souffre de troubles mentaux.

Les services sécuritaires ainsi que les éléments de la protection civile se sont rendus sur les lieux aussitôt alertés. La mère a été transportée d’urgence à l’hôpital, le mis en cause a été arrêté et une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes et les circonstances de l’agression.

M.F.