Tanger: un homme âgé fauché par une voiture

Un terrible accident s’est produit dans la soirée du samedi 25 mai à Tanger. Un homme âgé a été violemment percuté par une voiture pendant une balade.

Selon une source de Le Site info, le mis en cause roulait à grande vitesse et a perdu le contrôle du volant, précisant qu’il a pris la fuite après avoir commis l’irréparable. Alertées, les autorités se sont rendues sur les lieux du drame et une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de cet accident et identifier le coupable.

En parallèle, la victime, dans un état très critique, a été évacuée d’urgence à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires.

K.Z.