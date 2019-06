Tanger: un Espagnol au cœur d’un scandale de pédophilie

Une sordide histoire de pédophilie vient d’éclater à Tanger. L’association «Touche pas à mes enfants» a déposé plainte auprès du procureur du roi à Tanger contre Felix Ramos, un ressortissant espagnol qui a abusé sexuellement d’enfants en situation précaire.

L’association a alerté les autorités après avoir reçu un appel d’un jeune homme marocain, indiquant que Felix Ramos avait effectué une visite à une association espagnole à Tanger et s’est fait passer pour le patron d’une chaîne de télévision à Marbella.

Il se rendait pendant plusieurs mois à cette association avant de proposer à l’adolescent, âgé de 15 ans à l’époque, de lui apprendre les techniques de la caméra. Ce dernier accompagnait ainsi le ressortissant espagnol à des soirées professionnelles qui se tenaient dans des hôtels à Tanger.

D’après l’association, l’adolescent a accompagné, un jour, Felix Ramos à sa chambre, dans un hôtel de luxe dans la ville du Détroit. Ce dernier l’a violé pendant des heures, sans une once d’humanité, a-t-elle rapporté. Et d’ajouter que le mis en cause a continué, pendant trois longues années, à abuser de lui à chaque fois qu’il se rendait à Tanger. «Felix Ramos violait le jeune homme et l’obligeait à coucher avec d’autres personnes. Il lui avait également imposé d’accompagner un célèbre artiste espagnol nommé Falete Ojeda. Ce dernier l’a violé, à son tour, pendant quatre jours. Felix Ramos a, par la suite, continué à exploiter l’adolescent en l’obligeant à lui envoyer des photos de lui, nu, moyennant 60 euros», explique l’association.

Le mis en cause est poursuivi actuellement pour abus sexuel à l’encontre d’enfants en situation précaire et trafic humain. D’après la même source, Ramos a abusé sexuellement de trois autres enfants, soulignant que plusieurs médias espagnols avaient indiqué, par le passé, que le coupable est également impliqué dans des affaires d’escroquerie.

L’association a ainsi porté l’affaire en justice et constitué un dossier d’accusation sur la base de certificats médicaux.

N.M.