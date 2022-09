Tanger: un élève agressé à l’arme blanche

Un élève, étudiant en première année du lycée collégial Ibn Sina, de la délégation régionale Tanger-Assilah, a été victime d’une agression à l’arme blanche, perpétrée par trois individus, le matin du mardi 27 septembre courant.

La direction de l’établissement scolaire a révélé que l’élève a été agressé par des inconnus, alors qu’il était sur le chemin du lycée, tout en soulignant qu’elle a alerté les services de la Protection civile, ceux de la Sécurité nationale chargés de sécuriser le périmètre des établissements scolaires, en sus des services des Forces auxiliaires.

De même que l’on a veillé à contacter et à avertir de l’agression le père de la victime. Celle-ci a été transférée à l’hôpital, afin qu’elle puisse y recevoir les soins appropriés à son état de santé. La direction du lycée collégial a également souligné que les autorités sécuritaires ont diligenté une enquête en vue d’en savoir davantage sur cette agression et en identifier les auteurs et procéder à leur interpellation.

La même source a aussi exprimé son indignation à l’encontre des actes criminels qui portent atteinte à l’intégrité et à la sécurité des apprenants et a tenu à adresser ses vifs remerciements aux autorités sécuritaires et sanitaires, Elle a également assuré prendre toutes les mesures nécessaires légales dans le but de la défense des établissements scolaires et leur protection.

