Tanger: un cambrioleur laisse une lettre d’excuses à sa victime (PHOTO)

Les réseaux sociaux ont partagé la lettre laissée par le cambrioleur d’un local de vente d’aluminium, mardi 4 avril, sis place du Sour Al Maâgazine, à Tanger.

Dans sa lettre où il demande pardon au propriétaire du local qu’il a cambriolé, il explique les raisons qui l’ont poussé à perpétrer son acte. Laquelle lettre manuscrite, dont Le Site info a pris connaissance de la teneur, le cambrioleur qui semble bien connaître le propriétaire, a écrit: « Oncle Jaâfar, pardonne-moi! Je vis de circonstances pénibles que je ne veux évoquer avec personne. Mais mon père est gravement malade et je suis l’aîné de ma fratrie ».

Le cambrioleur a aussi promis à « Oncle Jaâfar » de lui rembourser la somme d’argent volée dans le local d’aluminium et ce, dans les plus brefs délais, tout en réitérant ses excuses et en demandant pardon.

Les internautes n’ont pas manqué d’interagir avec cette « lettre émouvante », selon eux, dont l’auteur a essayé d’expliquer les raisons qui l’ont poussé à commettre ce cambriolage.

L.A.