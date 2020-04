Tanger, toute recouverte de grêle (VIDEOS)

La capitale du Détroit a connu, mardi soir, de forts orages et des précipitations abondantes, le tout accompagné de chute de grêle.

Ainsi, plusieurs quartiers de Tanger ont été recouverts de gros grêlons, suite à ces tempêtes orageuses et à ces pluies diluviennes, selon une source de Le Site info.

Les habitants de ces quartiers se sont contentés de voir cette blancheur immaculée de la ville, de leurs fenêtres ou des leurs terrasses, a ajouté la même source. Mesures de l’état d’urgence sanitaire et de la consigne du confinement chez soi obligent!

Cependant, les Tangérois n’ont pas manqué de faire des vidéos et de prendre des photos de cette chute de grêle. Vidéos et photos qui ont été largement diffusées et partagées sur les réseaux sociaux.

A.Z.