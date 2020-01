Tanger: signature de plusieurs conventions dans le domaine de l’architecture

Plusieurs conventions dans le domaine de l’architecture ont été signées, mardi à Tanger, et ce dans le cadre de la célébration de la 34ème Journée nationale de l’architecte, organisée par le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville et le Conseil national de l’Ordre des architectes.

Ainsi, un partenariat pour la mise en oeuvre des dispositions législatives réglementaires portant sur les accessibilités urbanistiques et architecturales des personnes a été signé par la ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Nouzha Bouchareb, et la ministre de la Solidarité, du développement social, de l’égalité et de la femme, Jamila El Moussali.

S’exprimant à cette occasion, El Moussali s’est dite très contente de la signature de cette convention extrêmement importante, étant l’occasion de mettre en oeuvre la loi n°10-03 relative aux accessibilités pour les personnes en situation de handicap, tout en sensibilisant les architectes quant à la prise en compte des accessibilités pour ces personnes.

Une convention-cadre de coopération a également été signée par Bouchareb et Golda El Khoury, la représentante de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), et ce pour la mise en place d’un mécanisme de coordination institutionnelle au niveau national, régional et local.

Ce mécanisme vise principalement à prendre en compte la question de la sauvegarde des tissus traditionnels, tout en oeuvrant pour la redynamisation du patrimoine dans le domaine du développement urbain et rural.

Par ailleurs, le ministère de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la Ville, le Holding Al Omrane, le Conseil de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et le Conseil national de l’ordre des architectes ont paraphé une convention cadre pour l’organisation du prix annuel primant les meilleurs “Eco-Quartiers” dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

La promotion de l’architecture par la mise en place d’échanges sous forme de conférences, de séminaires et de formations dans le domaine de l’acte de bâtir et de construire a également été sujet d’une convention signée par le Conseil national de l’ordre des architectes et la Fédération des architectes francophones d’Afrique.

En outre, une cinquième convention a été paraphée à cette occasion pour la construction d’une maison de l’architecte qui sera mise à la disposition du grand public, dans le cadre notamment du mécénat culturel.

M.D. (avec MAP)