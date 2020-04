Tanger se dote d’une nouvelle trémie

Une nouvelle trémie située sur la RN1 au rond-point Gzenaya, à l’entrée de Tanger Free Zone (TFZ) est actuellement opérationnelle, ce qui permettra de fluidifier la circulation et de séparer les flux interurbains.

Cette installation, d’une longueur de 300m et dont le coût d’investissement est de près de 70 millions de dirhams, est composée de deux rampes d’accès, d’un giratoire supérieur, des dispositifs de drainage des eaux de pluie et de revêtement mural, indique l’Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN) dans un communiqué.

Ainsi, il s’agit de la huitième trémie construite dans l’agglomération de la ville de Tanger, reliant le centre-ville à la TFZ, relève la même source, notant que le temps de trajet allant du centre-ville à TFZ est passé sous la barre des vingt minutes, soit la moitié de la durée initiale enregistrée en 2015.

L’objectif à travers la mise en place de ces trémies est de permettre la mise en place de voies de pénétration efficaces vers le centre-ville qui ne soient pas ralenties par la circulation, ajoute le communiqué.

Ce projet a été réalisé en partenariat avec la Wilaya de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, l’Agence spéciale Tanger Méditerranée (TMSA), l’APDN et la Commune Urbaine de Gzenaya.

Tanger connaît un réaménagement de grande envergure touchant presque toutes les infrastructures dans le cadre de “Tanger métropole”, initié par le roi Mohammed VI, rappelle la même source.

S.L. (avec MAP)