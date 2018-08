Tanger: première réaction après l’annonce de fermeture du café Hafa

Abderrahman El Akel, le propriétaire du café s’est dit surpris par la décision des autorités qui ne l’auraient pas averti avant d’intervenir. “Ils sont venus sans prévenir et ont dit aux gens qui étaient attablés de quitter les lieux”, a-t-il affirmé, ajoutant que les autorités ne donnent pas habituellement de permis pour autoriser de telles constructions. “C’est dommage pour le tourisme et l’image de la ville, ils auraient pu me prévenir”, se lamente Abderrahman El Akel.

L’OPEMH affirme que les autorités compétentes “n’ont pas été consultées avant le début de l’opération de démolition” et qu'”aucune autorisation de restauration n’a été sollicitée par la ville”. De plus, la loi 22-80 qui vise à protéger les monuments historiques “n’a pas été respectée”.