Tanger: plusieurs jeunes femmes interpellées pour prostitution

Les services sécuritaires de Tanger ont arrêté, lundi 17 août, 11 jeunes femmes accusées de prostitution. Selon des sources de Le Site info, les mises en cause, suspectées de faire le trottoir, ont été interpellées près d’une célèbre place du centre-ville.

Après leur arrestation, la fouille qui s’en est suivi a permis la saisie de préservatifs dans leurs sacs. Ce qui corrobore l’hypothèse que ces jeunes femmes exercent bel et bien « le plus vieux métier du monde ».

Les mêmes sources ont précisé que la présence de ces femmes, arpentant les trottoirs de la Place des Nations Unies, « ternit l’image, aussi bien de la zone que de la ville de Tanger ». Ceci explique également la prompte intervention des forces de l’ordre ayant débouché sur l’interpellation de ces 11 présumées prostituées.

