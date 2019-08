Tanger: plusieurs blessés dans une terrible collision

Un terrible accident de la circulation est survenu jeudi 29 août dans la ville de Tanger, indique une source bien informée à Le Site Info.

Un minibus de transport d’ouvriers est entré en collision avec un bus, faisant 21 blessés. Aussitôt alertés, les autorités et les éléments de la protection civile se sont rendus sur les lieux du drame. Les blessés ont été transportés à l’hôpital Mohammed V pour recevoir les soins nécessaires et une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes et les circonstances exactes de cet accident.

K.B