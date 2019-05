Tanger: on en sait plus sur le gendarme mortellement percuté

Un gendarme a rendu l’âme, le 14 mai, après avoir été percuté par une voiture, près du village de Sidi Kankouch, située entre Tanger et Ksar Sghir.

Le défunt, qui était en plein exercice de ses fonctions, est intervenu pour appréhender le conducteur au niveau du barrage situé près du village en question, avant que ce dernier ne prenne la fuite et percute mortellement le gendarme.

Le conducteur roulait à une vitesse vertigineuse, ce qui a poussé le gendarme à intervenir pour l’arrêter.

Les enquêtes et les investigations se poursuivent toujours pour déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire et pour identifier le coupable.

A.K.A.