Tanger: mise en service de la nouvelle trémie de Gzenaya

Une trémie, réalisée sur une longueur de 700 mètres et comprenant deux voies dans chaque direction au niveau de la commune de Gzenaya (sud de Tanger), a été inaugurée ce jeudi.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme de développement et de mise à niveau de la commune, réalisé en partenariat avec la Wilaya de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, l’Agence pour la promotion et le développement des provinces du Nord (APDN) et la Commune territoriale de Gzenaya.

Cette trémie se situe entre deux giratoires à l’intersection de la route nationale n°1 et les routes préfectorales N°4600 et N°4601.

Cet axe connaît un trafic de plus de 48.000 voitures par jour selon les statistiques de l’année 2021, avec un plafond d’environ 400 voitures par heure.

La nouvelle trémie contribuera donc à la fluidification de la circulation routière, la réduction de la congestion routière et l’amélioration des infrastructures routières à l’entrée de Tanger et à la zone de Gzenaya, tout en facilitant l’accès au centre de Gzenaya et à la zone franche, ainsi qu’à la zone industrielle.

« La trémie a été réalisée avec un budget global d’environ 120 millions de dirhams dans un délai record ne dépassant pas les 5 mois, y compris en tenant compte des normes techniques en vigueur au niveau international », indique un communiqué conjoint de la Wilaya de la région et de l’APDN.

Une attention particulière a été accordée aux abords (à l’environnement avoisinant) pour créer une valeur ajoutée en termes d’aménagement de l’espace, et ce par l’aménagement des places publiques voisines avec des espaces verts dotés d’éclairage public et d’autres équipements urbains, précise la même source.

Dans une déclaration à la presse, Ilyas El Atafi, ingénieur à l’APDN, a souligné que « ce projet a été réalisé dans un délai record », notant que cette trémie, réalisée conformément aux normes internationales en la matière, vise à assurer la fluidité du trafic et à améliorer la circulation routière à l’entrée de Tanger, et constitue une valeur ajoutée pour la commune de Gzenaya.

Pour sa part, le président de la commune de Gzenaya, Mohamed Boulaich, a remercié tous les intervenants qui ont contribué à la réalisation de cette trémie, la plus longue au niveau de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, qui contribuera à la fluidification de la circulation routière et à la réduction de la congestion routière, notamment en période estivale.

La mise en œuvre de ce grand projet offrira des conditions de transport sûres et plus confortables. Cet ouvrage contribuera, en outre, à réduire le temps de déplacement et à faciliter l’accès à l’autoroute Tanger-Rabat, en plus des retombées positives sur la commune de Gzenaya, connue pour être encombrée par la circulation et enregistrant plusieurs accidents de la route.

La réalisation d’une trémie au niveau de Gzenaya vient s’ajouter aux divers projets de mise à niveau urbaine que connaît la ville de Tanger en général, et la commune territoriale de Gzenaya en particulier, grâce à la mise en œuvre du programme de développement et de mise à niveau de la commune de Gzenaya.