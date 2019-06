Tanger-Med: une voiture immatriculée en Allemagne se fait choper

Dans le cadre des efforts déployés par les services de la sûreté nationale pour lutter contre le trafic international de drogue et de psychotropes, les éléments de police opérant au port Tanger-Med ont avorté, lundi, une tentative de trafic de 270 kilogrammes de haschich à bord d’une voiture immatriculée en Allemagne conduite par un ressortissant marocain de 51 ans.

Les fouilles effectuées dans le cadre de cette affaire ont permis de saisir les cargaisons de drogue qui étaient soigneusement dissimulées dans des boites en plastique de petite taille contenant des biens de consommation, a indiqué la DGSN dans un communiqué, précisant que la saisie a eu lieu au moment où la voiture s’apprêtait à traverser à bord d’un bateau en direction d’un port français.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent en vue de déterminer l’origine et la destination des drogues saisies et d’identifier l’ensemble des individus impliqués dans cette tentative de trafic, conclut la source.

S.L. (avec MAP)